Minori :La convalescenza del ristoratore Mimi PROTO, in sua attesa c’è Maria Pia

Minori, Costiera amalfitana . Nonostante la presenza della esuberante Maria Pia, in queste sere sembra che al ristorante LA BOTTE di via santa Maria Vetrano a Minori manchi qualcosa. E si! Manca Mimi , l’efficace capo sala, marito fortunato di Maria Pia; quello che è prodigo di consigli sul cibo,ecc ;.ma il locale va avanti benissimo anche perhè a Maria Pia è affiancata la dolce figliola.

Mimi ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico alla gamba , per cui il riposo quasi totale gli è stato imposto e lui, anche se controvoglia, ha dovuto sottostare ai dettami medici e familiari

La discrezione, l’affabilità, la vigile presenza mancheranno per poco a LA BOTTE, perchè il buon Mimi ritornerà rigenerato

Auguri dal direttore e dai collaboratori di Positano news, nonchè da Gaspare