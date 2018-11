Minori. Giuseppe Ruocco in Indonesia per la V Conferenza Global Health Security Agenda (GHSA)

E’ un motivo di grande orgoglio per tutti i concittadini sapere che c’è un minorese nel mondo a perseguire obiettivi e a trattere temi di importanza mondiale.

Direttamente dall’ isola di Bali in Indonesia , Giuseppe Ruocco , apre la 5° Global Health Security Agenda (GHSA) .

La GSHA e’ un a partnership in crescita di oltre 64 nazioni, organizzazioni internazionali e parti interessate non governative che aiutano a costruire la capacità dei paesi per contribuire alla creazione di un mondo sicuro e protetto da minacce di malattie infettive e elevare la sicurezza sanitaria globale come una priorità nazionale e globale.

Ci riempie di orgoglio ,sapere e vedere i traguardi raggiunti da tanti Minoresi.

Il sindaco

Andrea Reale