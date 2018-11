Minori: Comune Fiorito Confermati i 3 fiori All’ Eima di Bologna

Un altro riconoscimento per Minori alla Fiera mondiale della meccanizzazione agricola – (EIMA), svoltasi a Bologna dal 7 all’11 novembre, dove si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Comuni Fioriti 2018” dove il nostro comune ha ottenuto e riconfermato il riconoscimento dei tre fiori ( il massimo è 4).

I fiori simbolo di bellezza suggellato l’amore profondo tra l’uomo e la terra sono il segno più evidente di questo amore.

Presenti Trofimena Galibardi ,insieme a sua figlia Ester Nunziata (direttore della rivista di informazione florovivaismo “Il floricultore”).

Trofimena da anni promuove con immensa passione questa iniziativa , una minorese nel mondo che in modo puro e disinteressato porta alto il nome di Minori “incorniciandolo tra i fiori”.

Presente una delegazione dei Minoresi del mondo con il presidente Roberto Buonocore con Paola Di Lieto , Ilaria Bonito, Angelo Arpino e la piccola Miriam.

Paola Di lieto ha ritirato il premio per l’ambito riconoscimento dedicato quest’anno al suo papà : il compianto Vittorio Di Lieto, per lungo tempo solerte e premuroso custode del cimitero cittadino. Un uomo che ha vissuto tra i fiori d’amore e ricordi incarnando lo straordinario spirito di servizio e di orgoglio di appartenenza al proprie radici , quelle radici che uniscono tutti i minoresi del mondo.