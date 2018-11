Minori: chiusura invernale dei locali pubblici e riposo settimanale

Siamo certi che non è stato preso alcun provvedimento-accordo tra l’amministrazione comunale di Minori e gli esercenti commerciali, ivi comprese le strutture ricettivo-alberghiere.

L’anarchia totale degli anni passati, quando ognuno osservava la chiusura a suo piacimento non deve più verificarsi, perché ci siamo trovati di fronte ad un borgo con tutte le porte chiuse e le luci spente. Noi sappiamo che la destagionalizzazione (che bella parola!) del flusso turistico impone l’apertura degli esercizi commerciali, almeno con una politica seria di turnazione per non lasciare i turisti che frequentano il borgo marinaro privi di qualsiasi possibilità di cena o di fare la spesa per quelli che occupano (e sono tanti) le case vacanze, di portata abusiva o meno.

Allora pensiamo che si possa essere ancora in tempo per convocare alla Casa comunale i responsabili e stilare un programma di apertura e chiusura ben orchestrato e nel rispetto sia dei turisti che dei lavoratori occupati.

L’inverno scorso è capitato purtroppo che diversi sono stati costretti, per la cena, a portarsi alla vicina Maiori, come pure il giovedì pomeriggio per la spesa.

Non è la prima volta che lamentiamo questo disservizio, per cui sollecitiamo i responsabili a provvedere nell’interesse di tanti.