Milan, la Curva Sud contro Bonucci: “Peggio di te solo Schettino.

I tifosi rossoneri non perdonano al difensore l’addio in estate, ma Allegri lo tiene in panchina: “Sono rimasto sorpreso anch’io…”

Come prevedibile non è certo stata un’accoglienza tenera quella che San Siro ha riservato a Leonardo Bonucci, tornato al Meazza con la Juve dopo l’addio al Milan in estate. Allegri ha tenuto il difensore in panchina per 90 minuti, ma i tifosi rossoneri si sono comunque fatti sentire durante la lettura delle formazioni, con fischi e insulti rivolti all’ex capitano milanista. In Curva Sud è poi comparso uno striscione all’indirizzo del difensore: “Bonucci peggio di te solo Schettino… Imbarazzante”. Il riferimento è al comandante della Costa Concordia naufragata nel 2012 nelle acque dell’Isola del Giglio.

Prima del match di San Siro, lo stesso Bonucci ha commentato la scelta di Allegri di lasciarlo in panchina: “Sinceramente sono rimasto sorpreso anch’io ieri quando il mister ha dato le casacche. Chi mi conosce sa che mai e poi mai mi sarei tirato indietro, queste sono le partite nelle quali mi esalto. È una scelta, ho giocato nove partite da titolare e se fosse stato per me avrei giocato la decima e l’undicesima. Ma la Juve ha grandi difensori. Ieri Allegri scherzando mi ha detto che siccome avevo saltato la prima da ex l’anno scorso, l’avrei saltata anche quest’anno. Ovvio che mi sarebbe piaciuto giocarla, ma poi la voglia di vincere passa in primo piano”.

fonbte:sportmediaset