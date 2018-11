MILAN-JUVENTUS, GUAI PER GATTUSO: SETTE INFORTUNATI!

Musacchio è in forse dopo essere uscito in barella ieri sera a Siviglia, dove anche Calhanoglu ha dovuto dare forfait nel finale di gara per un pestone al collo del piede. Mentre argentino e turco hanno comunque possibilità di rimettersi per domenica, sono quasi nulle le probabilità di vedere in campo Bonaventura, non ci sarà sicuramente, invece, l’altro ex Caldara. Da valutare anche le condizioni di Kessie, problema al ginocchio sinistro, e Calabria (caviglia). Allarme anche per Cutrone che ha lasciato lo stadio del Betis zoppicando per il riacutizzarsi del precedente problema alla caviglia.

Meno grattacapi per la Juventus, anche se Massimiliano Allegri ha le sue grane da risolvere. Fuori sicuramente Emre Can (per lui più di un mese di stop) e Kean, da valutare Douglas Costa. Bernardeschi recuperato, dovrebbe partire dalla panchina.