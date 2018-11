Meteo continua estate di San Martino fino a domenica 18 , sole in Costiera amalfitana e Sorrentina. l’anticiclone conquisterà gradualmente tutte le regioni e Martedì 13 dominerà incontrastato su tutta l’Italia, portando un tempo stabile, un clima piuttosto mite per il periodo e un cielo che però non si presenterà sempre soleggiato, soprattutto al Nord. Comincerà a tutti gli effetti l’Estate di san Martino, ovvero un periodo che di norma attorno a metà Novembre è caratterizzato appunto dalla presenza dell’alta pressione.

Tuttavia, l’arrivo dell’alta pressione non sarà sinonimo di bel tempo su tutte le regioni, infatti come accennato, al Nord complice la stabilità atmosferica e la scarsa ventilazione tornerà l’incubo della nebbia che al primo mattino e nelle ore serali e notturne ridurrà fortemente la visibilità, ma attenzione poiché in alcune giornate potrebbe persistere per tutto il giorno, in particolar modo sulla Pianura padana centro-occidentale. E se non sarà nebbia a rendere il cielo invisibile e grigio saranno le nubi, alte e compatte che lo renderanno coperto per gran parte della giornata.

Sul resto d’Italia invece il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Per quanto riguarda le temperature, sono previste in aumento con valori massimi che potranno raggiungere i 20-23°C al Centro-Sud, come a Roma, Bari e Napoli, mentre al Nord i termometri misureranno qualche grado in meno e a stento saliranno fino a 16°C.

Il beltempo dovrebbe rimanere fino a domenica 18

Positano alba 12 novembre 2018 di Cristina d’Aiello