Già ieri abbiamo visto come ci sia stato un brusco calo delle temperature sulla nostra regione, ma anche in tutta Italia. Le massime non hanno superato i 15 gradi e le minime, sopraggiunte durante la notte, sono state di 5 gradi. Dunque una controtendenza se prendiamo in considerazione tutto il mese di Novembre che è stato abbastanza caldo, sopra la media stagionale sicuramente. Nelle nostre Costiere i bagni sono proseguiti fino a poco tempo fa da parte di alcune persone proprio perchè il clima, sorprendentemente, continuava a permettere la balneazione. Adesso però tutto cambia: c’è un ulteriore peggioramento previsto nelle prossime ore durante le quali ci sarà un’ulteriore stretta riguardante le temperature che continueranno a precipitare. Le minime sono previste sui 4 gradi e le massime, addirittura, sugli 8. Soltanto nel weekend avremo una breve parentesi con le temperature in leggero aumento.