Meta: Super performance per Marco Anastasio che passa al quarto live di XF12

Felici di annunciarvi che il nostro Anastasio, il metese 21enne che ha dimostrato di avere un talento unico, che riesce ad emozionare tutti con le sue parole ed il suo modo di rivisitare dei brani, è passato anche al prossimo live di X-Factor 12 .

Il rapper-cantautore ha interprentato in modo suo il brano “Mio fratello è figlio unico” del grandissimo Rino Gaetano.

Stessa fortuna non ha avuto il suo compagno di squadra Emanuele, che ha perso al ballottaggio con i Seveso Casino Palace, infrangendo così il suo sogno, che però ha preso con filosofia, essendo molto giovane e con tutta voglia di continuare ad inseguirlo.

Durante l’introduzione del programma, la regia ha mandato in onda alcuni spezzettamenteti di registrazioni fatte durante la settimana, dove i giudici commentavano le scelte gli uni degli altri: su Marco tutti commenti positivi, a differenza degli altri, nella quale i giudici hanno trovato per tutti un difetto, tranne a lui, facendo intendere che è il preferito non solo della Maionchi, ma anche degli altri giudici e del pubblico.

Manuel Agnelli, però, durante il live, ha affermato, o come dice lui “consigliato” al giovane rapper di provare a fare cover e non più “inediti”, creando non pochi scompigli tra i giudici che hanno preso tutti le sue difese, ma c’è da dire che lo stesso Manuel ha anche affermato che “Anastasio ha un talento unico, arriverà in finale, anzi a mio parere vincerà anche, lui serve ad x factor, perché lui ha l’x factor, ma preferirei non sentirlo sempre nello stesso modo.” Gli altri giudici parlano di strategia e voi? Cosa ne pensate? Marco e Mara decideranno di seguire il suo consiglio o continueranno sulla stessa strada?

Non ci resta altro che aspettare il prossimo giovedì per una sua nuova performance, per vedere, anzi ascoltare, come ci sorprenderà e quale sarà la scelta del suo giudice.

In bocca al lupo Anastasio!