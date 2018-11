Meta: Standing Ovation ad XF12 per Anastasio ed il suo inedito “La fine del mondo”

Anastasio ha passato il turno e vola al sesto live andando sempre più vicino alla vittoria di X-Factor 12!

Standing ovation per il suo inedito bellissimo: un testo con degli argomenti davvero forti per un ragazzo della sua età, ma che ha colpito tutti e dico tutti con la sua potenza e con la sua verità. Fossero tutti i ragazzi di 21 anni maturi come lui, arriverebbe veramente la fine del mondo, ma in positivo.

Proprio così perché il brano di Marco si chiama “La fine del mondo” e parla di un ragazzo che è stanco delle ingiustizie del mondo, che immagina di pilotare un asteroide, che Anastasio ha scritto questo gennaio in un momento di tristezza e negatività.

Da mezzanotte potrete ascoltare “La fine del mondo” su Spotify

In attesa della prossima puntata, non possiamo fare altro che ammazzare il tempo con le sue bellissime cover e il suo fantastico inedito con la speranza che anche i suoi prossimi lavori saranno degni del suo ingegno, anche se sembra stupido dirlo perché lui sorprende sempre.

Bravo Marco In bocca al lupo!