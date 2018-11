Meta, Sorrento . Ordinanza su presunti abusi, giù le mani da La Conca

Le opere ricadono in zona 2 del Put e di rispetto ambientale del Prg in un’area «a rischio frana medio, elevato e molto elevato del piano stralcio per l’assetto idreogeologico». Secondo il Comune, le opere vennero realizzate in assenza di autorizzazione del demanio e autorizzazione paesaggistica. E’ contestata anche la mancanza del permesso di costruire. A questo punto parte sia il procedimento amministrativo per la demolizione sia il processo. Nel settembre 2015, il titolare del lido, Cafiero, viene condannato dalla prima sezione penale del Tribunale di Torre Annunziata tanto che la sentenza viene menzionata oggi dal funzionario De Maio all’interno dell’ordinanza di ripristino numero 101.

Siamo dei frequentatori della spiaggia di Meta e possiamo dire che pochi sono onesti e ligi e rispettosi alla legge come a La Conca, sono loro gli artefici della rinascita della Marina , i primi a fare destagionalizzazione , siamo sicuri che o con un chiarimento tecnico o un ricorso al Tar Campania a Napoli avranno le loro ragioni, ma imprenditori del genere andrebbero premiati per quel che fanno, invece vanno sotto i riflettori così ingiustamente . viste le tante situazioni che ci sono in giro..