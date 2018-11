Meta Sorrento, concorso per tre posti di vigile urbano. Ecco gli ammessi alla prova scritta , li trovate in ordine alfabetico con le loro generalità in fondo, riteniamo di non pubblicare i nomi di chi è stato escluso . Dopo aver superato la prova selettiva ora si tratta di fare le prove scritte per questi tre posti come agenti di polizia municipale part time .

La prima prova scritta si svolgerà il giorno 10

novembre 2018 alle ore 9:00 presso la scuola media “Buonocore Fienga” e consisterà

in un elaborato che verterà su un argomento delle materie d’esame. Si terrà

superata la prova se la valutazione sarà di almeno 21/30.

– Sarà ammessa la consultazione di leggi non annotate nè commentate.

La seconda prova scritta si svolgerà il giorno 17

novembre 2018 alle ore 9:00 presso la scuola media “Buonocore Fienga” e consisterà

in una prova tecnico-pratica che verterà su un argomento delle materie d’esame.

Si riterrà superata la prova se la valutazione sarà di almeno 21/30. Non è ammessa la consultazione di leggi anche non commentate o annotate, manuali, prontuari, ecc.

Per essere ammessi alla prova

orale sarà obbligatorio essere idonei cioè aver raggiunto il punteggio di

almeno 21/30 in entrambe le prove scritte.

–

La prova orale si svolgerà il

giorno venerdì 14 Dicembre 2018 presso la Casa Comunale ed avrà inizio alle ore 14:00 e

verterà su tutte le materie d’esame e

secondo i seguenti criteri:

– pertinenza, correttezza e completezza nelle

risposte;

– padronanza delle materie oggetto delle

domande;

– sicurezza nell’esposizione e nell’uso

della terminologia usata (efficacia e chiarezza dell’esposizione,

correttezza linguistica, proprietà di linguaggio);

– capacità

all’utilizzo del computer (per lo più utilizzo del pacchetto MS OFFICE o simile

ed esecuzione delle principali

operazione su file;

– conoscenza della lingua straniera.

In tutte le prove i candidati dovranno presentarsi con un valido documento di identità.

cognome

nome

luogo di nascita

ARIENZO

ALESSANDRO

SANT’AGNELLO (NA)

BALZANO

ROSANGELA

VICO EQUENSE (NA)

CAFIERO

ANGELAROSA ANNA

GRAGNANO (NA)

CANGIANO

EMILIO

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

CASTELLANO

GAETANO

TORRE DEL ANNUNZIATA (NA)

CASTELLANO

GENNARO ALESSIO

SORRENTO (NA)

CESARO

GIANLUCA

PIANO DI SORRENTO (NA)

CIMMINO

IVANA

TORRE DEL GRECO (NA)

CIOFFI

ASSUNTA

VICO EQUENSE (NA)

COCCURULLO

EDUARDO

VICO EQUENSE (NA)

CUOMO

FRANCESSO

VICO EQUENSE (NA)

D’ESPOSITO

ELVIO

VICO EQUENSE (NA)

DE NICOLA

MARIOPRIMO

VICO EQUENSE (NA)

DI GUIDA

GIUSY

VICO EQUENSE (NA)

DI MAIO

SARA

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

DI MARTINO

ALESSANDRO

NAPOLI

ESPOSITO

ANTONIO

PIANO DI SORRENTO (NA)

ESPOSITO

GIUSEPPE

SORRENTO (NA)

ESPOSITO

MICHELE

PIANO DI SORRENTO (NA)

FREDDO

TERESA

POMPEI (NA)

GARGIULO

CRISTIANO

VICO EQUENSE (NA)

GARGIULO

MARIANO

VICO EQUENSE (NA)

GIANNETTI

AUSILIA

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

GUIDA

FRANCESCA ILARIA

VICO EQUENSE (NA)

IACCARINO

FRANCESCO

VICO EQUENSE (NA)

LAIERNO

VINCENZO

SALERNO

MALVONE

STEFANIA

VICO EQUENSE (NA)

MANTEGNA

LUCA

PIANO DI SORRENTO (NA)

MARANO

MARIANNA

POMPEI (NA)

OLIVIERO

ANNA

ERCOLANO

PACIELLO

GIOVANNI

VICO EQUENSE (NA)

PALAZZO

ANNAPIA

CAVA DE’ TIRRENI (SA)

PAPA

VIVIANA ANNA

SCAFATI (SA)

PAPPALARDO

ESTER

VICO EQUENSE (NA)

PAPPALARDO

GIOVANNI

VICO EQUENSE (NA)

PASTORE

ROSSELLA

PIANO DI SORRENTO (NA)

PROCENZANO

LUCA

SALERNO

RAIOLA

LUIGI

NOCERA INFERIORE (SA)

RICORDO

ROSA

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

RUOCCO

GENOVEFFA

SALERNO

RUSSO

CLARA

NAPOLI

RUSSO

GENNARO

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

RUSSO

ROSSELLA

SORRENTO (NA)

SALERNO

VINCENZO

SOLOFRA (AV)

SAMMARTANO

ANTONINO

SANT’AGNELLO (NA)

SAVARESE

FLAVIA

VICO EQUENSE (NA)

SCOGNAMIGLIO

IMMACOLATA

PIANO DI SORRENTO (NA)

SOMMA

ASSUNTA

GRAGNANO (NA)

STAIANO

PIETRO

PIANO DI SORRENTO (NA)

VOCCIA

DURANTE

POMPEI (NA)