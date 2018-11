Meta “Il sindaco Tito ci prende in giro”

“Il sindaco Peppe Tito ci prende in giro”, questo è il messaggio che ci arriva da più cittadini per quanto riguarda il problema del traffico che vede soffocare il Corso Italia dal Cavone di Piano di Sorrento fino a Piazza Lauro, invasa dal traffico pesante a causa della chiusura eterna di una corsia sulla Meta – Amalfi, la S.S. 145.

La strada subì un crollo quasi un anno fa, mesi per fare i lavori, con difficoltà enormi per i residenti, ora si sono fatti lavori per una corsia e l’altra è rimasta chiusa , impendendo il traffico ai mezzi pesanti, autobus e camion. “Ci sentiamo presi in giro, se la cosa riguardava la spiaggia sarebbe intervenuto in un modo o nell’altro subito”.

Peppe Tito fra l’altro a Napoli e in Regione Campania ha molte entrature, oltre ad essere consigliere provinciale per la Città Metropolitana. Ambasciator non porta pena, certo è che il sindaco della città attraversata da questi lavori dovrebbe spiegare il come e il perchè non viene riaperta in toto la strada ed agire nei confronti di chi non interviene con tutti i mezzi per evitare un disagio al suo paese, ma , indirettamente, anche a tutti gli abitanti della penisola sorrentina che si trovano in questo tratto-budello.