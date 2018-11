Meta, comunali: sarà Maresca il vero antagonista di Tito. Intanto il PD cerca leader

Aumentano sempre di più le quotazioni dell’ingegner Graziano Maresca come il vero antagonista di Giuseppe Tito alle prossime Comunali di Meta di Sorrento. Una ipotesi che già vi avevamo palesato un mese fa e che ora sta prendendo sempre più corpo. Maresca ci aveva rivelato in esclusiva: “E’ vero, mi hanno fatto questa proposta. Ho parlato anche con lo stesso sindaco Giuseppe Tito, ma per adesso voglio concentrarmi sulla mia professione e sul lavoro di insegnante che sto svolgendo in questo periodo”. Di certo non possiamo dire che l’ingegnere abbia già preso una decisione definitiva in merito, ma le chance stanno aumentando sempre di più e, anche da un punto di vista di carisma, sembra che possa essere lui il vero antagonista di Tito.

Intanto, come confermano i colleghi di Metropolis, è ormai certo il fatto che il sindaco di Meta non correrà più sotto la bandiera del PD, ma ha stretto ormai un accordo consolidato col sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ora resta al Partito Democratico trovare un leader carismatico.