Meta: Anastasio sorprende nuovamente tutti e vola al terzo live di Xfactor12

Come riportato dall’articolo di ieri ( che potrai leggere di seguito nei correlati) il nostro Anastasio si è dovuto cimentare nella “riscrittura” e nella reinterpretazione del brano “Se piovesse il tuo nome” di Elisa in collaborazione con Calcutta.

Il ragazzo ha dimostrato di avere non solo eccellenti doti da scrittore, come abbiamo potuto percepire fino ad oggi, ma anche spiccate doti canore, difficilmente reperibili in un rapper.

“La sua rabbia interiore si è fatta risente, dicendo cose vere che tutti noi vorremmo dire ma che non abbiamo il coraggio di fare. Anastasio ormai non mi dispiace!” questa l’affermazione della Maionchi durante un intervista andata in onda ieri al Daily di X Factor.

Mara, ormai, sembra del tutto stregata dal modi di fare di Marco, lasciando trasparire un sorriso ad ogni sua esibizione.

“Anastasio è fondamentale qui nel programma!” queste le parole di Manuel Agnelli, commosso dall’esibizione di Marco. Non a caso ha cantato per ultimo, proprio per creare la suspance giusta e per far salire al picco l’audience del programma!

I numeri, inoltre, parlano chiaro.

Questa è una piccola riflessione, che chi segue Marco da tempo, ha voluto rendere pubblica: sulla pagina ufficiale di xf12, generalmente, vengono postate, nel momento dei live, due fotografia a concorrente, per Anastasio la percentuale dei like è altissima, facendo intendere che per il momento, sia per genere, che per performance, che per “la novità di quest’anno di X Factor”, Marco è il favorito dal pubblico.

Ora non ci resta altro che aspettare il prossimo giovedì per una suona nuova performance, per vedere, anzi ascoltare, come ci sorprenderà.

In bocca al lupo Anastasio!