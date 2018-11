Meta: Anastasio passa al quinto live, aspettiamo il suo inedito!

E’ finita questa quarta puntata del live e anche questa volta Anastasio, il metese 21enne che ha deciso di portare il suo talento sul palco di XFactor, ha sorpreso tutti sulle note di “Another Brick in The Wall” dei Pink Floyd in una versione rappata in italiano.

La Maionchi ha perso letteralmente la testa, gridando ed esultando tantissimo, talmente l’euforia che il brano le ha dato.

Siamo orgogliosi di come Marco Anastasio si stia comportando nel programma e per questo merita di cantare un suo vero e proprio inedito sul palco.

No, non è un errore di battitura, ho proprio scritto inedito: nel quinto live di XF12 i ragazzi dovranno cimentarsi negli inediti, pezzi scritti da loro o per loro, mai cantati, mai ascoltati, ed i concorrenti arriveranno per la prima volta al primo vero passo verso il successo.

Non ci resta che aspettare la prossima settimana per poter ascoltare per la prima volta un vero e proprio lavoro di Anastasio ad XF12.

In Bocca al Lupo!