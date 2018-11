Mercato San Severino, ladri in casa: figlia dell’industriale si barrica nella stanza Nella villa di Acigliano i malviventi non si sono accorti della presenza della ragazza

MERCATO SAN SEVERINO – Cresce l’allarme criminalità nella Valle dell’Irno. Due reati, un furto e un tentato furto, sono stati compiuti nell’arco di 24 ore alla frazione Acigliano di Mercato S. Severino e alla frazione Antessano di Baronissi. Nel primo caso, i ladri hanno preso di mira una villetta situata all’interno di un parco, dove hanno fatto irruzione di sera quando in casa si trovava anche una persona. Si trattava della figlia di un imprenditore, la quale, avrebbe raccontato di non essersi mossa dalla sua stanza dopo aver ascoltato strani rumori provenienti da altre camere dell’abitazione. La ragazza era troppo spaventata per andare a controllare cosa stesse accadendo. I malviventi sono entrati in azione rovistando e frugando in più punti della casa, riuscendo ad asportare alcuni orologi, oggetti di valore ed altri effetti personali. Non contenti, i ladri hanno anche rubato una vettura, modello Mercedes di proprietà dell’imprenditore (in quel momento assente per impegni di lavoro) che è stata ritrovata subito dopo la denuncia sporta ai carabinieri. La figlia dell’imprenditore, solo dopo che i furfanti si sono dati alla fuga, è entrata nella stanza dove si trovava la cassaforte, verificando che la stessa era stata forzata ed aperta per asportare gli oggetti di valore contenuti al suo interno. Alla frazione Antessano di Baronissi, invece, l’altra notte c’è stato un tentativo di furto da parte di ignoti che hanno forzato la saracinesca di una tabaccheria, nel tentativo di portare via contanti dalla cassa del negozio. Il fatto è avvenuto in via San Tommaso D’Aquino e i ladri, che non sono riusciti a portare via nessun bottino, hanno provocato danni alla struttura per migliaia di euro.

Mario Rinaldi LA CITTA