Massa Lubrense sempre più avanti l’avvocato Staiano, al fianco di De Laurentiis per il Napoli e il Bari . Giuseppe Staiano lo troviamo a Sant’Agata dei Due Golfi di Massa Lubrense ,è sicuramente uno dei migliori avvocati della Campania in diritto sportivo già nell’organismo di vigilanza della Lega Serie A ridotto da cinque a tre componenti: ne fanno parte il magistrato Mario Cicala, il professore Maurizio Dall’Occhio e l’avvocato Staiano appunto. “Sono impegnato con il Napoli e poi anche con il Bari calcio, posso dire che le cose vanno bene e quando sto con la famiglia preferisco non parlare di lavoro, ma con Positanonews – ci assicura cordialmente -, faremo una piccola intervista”