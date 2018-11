Massa Lubrense, qualcuno vorrebbe Manniello sindaco, sfida Balduccelli / Staiano e il parco giochi impossibile. Sensazioni domenicali a Sant’Agata, cuore turistico della Penisola Sorrentina, dove già si prefigurano scenari elettorali. Manniello, che ha molti interessi qui e sulla costa di Sorrento, potrebbe essere la sorpresa? Qualcuno vorrebbe il già patron della Juve Stabia “Non se ne parla per il momento ho fatto la mia esperienza politica ( candidato al Senato collegio Napoli Sud in Campania per il PD di Renzi, ndr ) , però qui chiunque lo faccia non avete problemi, qui respirate l’aria degli angeli, dopo la galleria di Seiano di Vico Equense è un altro mondo, anche se Castellammare di Stabia è una delle città più belle del mondo..” . E la politica, che fa il PD? “Siamo messi male, quando scenderanno ai minimi assoluti allora forse si potrà ricominciare…” La Juve Stabia ce la fa? “Lo spero, comunque la società è solida..”. Sentiamo l’aria che tira “Per Balduccelli qui a Sant’Agata sarà dura, gli mancherà Insigne, un persona straordinaria che , se fosse stato vivo, poteva essere lui il prossimo sindaco..”. Intanto la sfida fra i due poli è prima interna, da una parte Giovanna Staiano e Balduccelli e dall’altra Leone Gargiulo e Lello Staiano, ma tutto lascia propendere con un riproporsi della sfida fra Balduccelli e Staiano. Intanto il referendum fra le luminarie di Natale e il Parco Giochi è stato vinto dal secondo, ma si farà? “Lo ritengo difficile se non impossibile, poi vedremo..”, ci dice il nostro informatore mentre impazza lo Slalom nelle curve la politica qui non ha ancora trovato la sua strada