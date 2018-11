Massa Lubrense. Nuove assunzioni al Comune

Tre nuove risorse per gli uffici del Comune di Massa Lubrense. Due saranno affidate al settore tecnico ed uno a quello amministrativo. Dopo un lungo iter di selezione ed una complessa procedura prevista dalla legge entreranno a far parte, a breve, della struttura comunale l’ingegnere Monica Coppola come funzionario tecnico e l’ingegnere Maria Laura Esposito come istruttore direttivo tecnico. Entrambe sono state assunte con incarichi fiduciari a tempo determinato. La prima, proveniente dal comune di Piano di Sorrento sarà responsabile di uno dei settori tecnici del comune, mentre per la seconda che è proveniente sempre dalla Penisola Sorrentina ha maturato già esperienze lavorative in enti locali.

La terza risorsa, invece, è Fortunato Di Leva, che entrerà al Comune di Massa Lubrense come istruttore con una procedura di mobilità volontaria. Il suo sarà un contratto a tempo indeterminato ed è proveniente dal settore amministrativo del Parco Nazionale del Vesuvio.

“Dopo un lungo e tortuoso iter che hanno impegnato non poco il nostro ufficio personale, che ringrazio insieme al segretario generale ed al settore economico finanziario, avremo finalmente nuove risorse umane nella macchina amministrativa comunale -dichiara Lorenzo Balducelli sindaco di Massa Lubrense-. I massicci pensionamenti di questi anni e le stringenti norme che ci impediscono di sostituire quanti sono collocati a riposo ci hanno messo in una situazione di difficoltà che grazie all’impegno di molti stiamo superando. A partire dal prossimo anno procederemo con dei concorsi, in modo da avere delle graduatorie aperte da cui attingere per le prossime assunzioni”.