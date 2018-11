Massa Lubrense festeggia 108 anni con auguri di Koulibaly VIDEO

Massa Lubrense festeggia 108 anni con auguri di Koulibaly Maria Luigia De Gregorio ha ricevuto gli auguri non solo dei familiari e dei tanti concittadini che le vogliono bene, ma anche di autorità locali e personaggi famosi. A cominciare da Kalidou Koulibaly, il calciatore del Napoli di cui la nonna, donna più anziana della penisola sorrentina e tra le più longeve in assoluto in tutta la Campania, è da sempre una tifosa sfegatata

«Tanti auguri per i tuoi 108 anni. Spero di arrivare anch’io a quella età», ha detto il calciatore senegalese che è tra i campioni del Napoli più apprezzati da Maria Luigia. A renderle omaggio, come ogni anno, sono stati il presidente del Club Napoli locale Raffaele Trippaldella e il manager bancario Gaetano Mastellone che alle spalle ha un passato da calciatore e da vicepresidente del Sorrento. La coppia ha regalato alla festeggiata una sciarpa azzurra del Napoli e una torta con una candelina, rigorosamente azzurra, prima dell’immancabile foto-ricordo. Tre anni fa, in occasione del compleanno, Maria Luigia fu protagonista di una grande festa organizzata dal Club Napoli di Massa Lubrense e alla quale intervenne persino il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Oltre quelli di Koulibaly e dei tifosi vip, la nonna ha ricevuto la visita del sindaco Lorenzo Balducelli e della consigliera comunale Antonella Caputo che le hanno formulato gli auguri a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità massese.

Con i suoi 108 anni suonati, Maria Luigia De Gregorio è la donna più longeva della Costiera: un record che detiene da quando, nel 2016, scomparve Maria Antonina Fiorentino, apprezzata ricamatrice sorrentina che aveva appena tagliato il traguardo dei 110 anni. Attualmente, statistiche alla mano, soltanto tre persone residenti in Campania superano la nonna massese in longevità. Si tratta di Flora Naddeo da San Cipriano Picentino, nata l’11 aprile 1910, Maria Mariconda da Serino, nata il 12 maggio 1910, e Lucia Laura Sangenito, nata il 22 novembre 1910. Insomma, il “club del 108” in Campania diventa sempre più affollato. La più anziana d’Italia, però, resta la foggiana Maria Giuseppa Robucci con i suoi 115 anni.