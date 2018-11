Massa Lubrense: Il comune lancia un sondaggio sui social: Luminarie o parco giochi? Una decisione a sorpresa anche alla luce delle polemiche scoppiate negli ultimi anni.

Si chiederà ai cittadini se sono d’accordo di distogliere 40mila euro dalla somma totale di 60mila euro prevista per la realizzazione di luminarie per destinarla alla realizzazione di un grande parco verde attrezzato di giochi a via Reola.

«Attraverso questo sondaggio dichiara l’assessore Giovanna Staiano, delegata a turismo e politiche sociali – vogliamo coinvolgere i cittadini in una scelta importante e significativa per il nostro paese. Oggi l’assenza di un luogo all’area aperta dove i bambini, le famiglie e, perché no, anche gli anziani, si possano ritrovare è divenuta insostenibile, pertanto i prossimi mesi li vogliamo dedicare alla sua realizzazione compiendo ogni sforzo economico, anche a costo di qualche rinuncia». L’obiettivo è semplice ma ambizioso: «Vogliamo già prevedere nella progettazione un chiosco e servizi igienici, in modo da garantire una vigilanza costante del parco. Siamo consapevoli che 40.000 euro non bastano». L’assessore alla manutenzione Davide Insigne è già al lavoro per il reperimento di ulteriori fondi. «E’ doveroso precisare che Massa Lubrense non sarà privata del tutto delle luminarie, saranno previsti comunque due alberi natalizi illuminati nelle piazze di Massa e Sant’Agata e luci simboliche in ogni frazione – continua Staiano – Ci auguriamo che i cittadini sosterranno questa scelta, ampiamente condivisa con il sindaco Balducelli e con tutti i consiglieri di maggioranza, con l’auspicio che soprattutto i bambini sapranno rinunciare a qualche luce nel prossimo Natale in cambio di un dono più grande di cui potranno godere in ogni momento dell’anno».

Per partecipare al sondaggio basta seguire il sito del comune e gli eventuali social di Massa Lubrense.