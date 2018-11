Massa Lubrense. Il 92% dei cittadini chiede il parco giochi e rinuncia alle luci di Natale

Massa Lubrense. Nelle ultime settimane è stato proposto un sondaggio ai cittadini chiedendo loro se preferivano gli addobbi natalizi oppure o la realizzazione di un parco giochi attrezzato. A tutti è stata data la possibilità di votare utilizzando i social oppure, per le persone meno pratiche dei nuovi mezzi di comunicazione, attraverso delle urne poste in vari punti su tutto il territorio. Il risultato è stato sorprendente. La quasi totalità dei partecipanti, il 92%, ha dichiarato di preferire che i fondi previsti per le luci e gli addobbi del periodo natalizio venissero impiegati per la costruzione di un parco giochi per i bambini. Il sindaco Giovanna Staiano si dichiara soddisfatta del risultato del sondaggio ed ha assicurato che in breve tempo inizieranno i lavori per la realizzazione dell’area verde. Quindi per questo Natale Massa Lubrense sarà un po’ meno illuminata ma, in cambio, vedrà il nascere di un qualcosa che valorizzerà il paese non solo nelle festività natalizie ma lungo tutto l’arco dell’anno e che costituirà un punto di ritrovo e divertimento per i bambini e per le loro mamme.