Massa Lubrense. Il 15enne capo della gang che accoltellò il tassista

La sera di Halloween un tassista di Massa Lubrense fu accoltellato ma almeno fino ad oggi non era stato nè individuato nè denunciato il colpevole. Ora ci siamo, la giustizia potrà fare il suo corso. Una baby gang, così si classificano nel mondo odierno quelle bande di criminali che coinvolgono in prima persona i minorenni, composta da ragazzini tra i 7 e i 15 anni, si mise a lanciare arance ed uova addosso ai passanti e sulle auto che stavano transitando in Via Castellammare, l’incrocio che porta ad Agerola, nella notte di Halloween. Un tassista, che passava da lì per caso, non si fermò davanti a questi atti criminali e provò a fermare quello che per loro probabilmente era un semplice gioco, ma che non lo era in termini pratici ovviamente per i danni che avrebbero potuto causare. Ebbene non ci riuscì perchè venne accoltellato ad una gamba da un ragazzino di 15 anni facente parte della banda di criminali. Il giovane è stato identificato e denunciato e proprio ora si è scoperto che era il boss della baby gang.