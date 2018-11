Marotta a Varese esclusiva Positanonews con l’Inter già per la sfida con la Juventus

Positanonews ha avvistato e fotografato Beppe Marotta a Varese all’hotel Palace quindi le voci che lo davano a Milano all’Inter sono vere è qui a Varese come in anteprima ed esclusiva ha rivelato Positanonews, nella foto con due giornalisti . L’ex amministratore delegato della Juventus in rotta forse per le scelte su Ronaldo : la sua presenza significa un altro passo avanti verso l’accordo con il club nerazzurro, che potrebbe essere ufficializzato forse fra poche ore prima del 7 dicembre, quando allo Stadium si affronteranno Juventus e Inter per il derby d’Italia. Anteprima esclusiva di Positanonews, Marotta molto gentile e cortese non ha però voluto parlare