MALTRATTA I GENITORI: GIFFONESE DI 21 ANNI ARRESTATO DAI CARABINIERI

Arrestato dai Carabinieri dopo aver maltrattato i genitori . E’ accaduto ieri sera a Giffoni Valle Piana, dove un giovane di 21 anni ha aggredito i genitori per futili motivi, legati a richieste economiche. Già in passato allontanato dal nucleo familiare per atteggiamenti violenti, ieri ha aggredito verbalmente i genitori, barricandosi in casa con loro. I Carabinieri lo hanno convinto a desistere, arrestandolo per violenza privata e maltrattamenti in famiglia. ANDREA SIANO LIRATV