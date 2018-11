Maiori. I video spettacolari delle mareggiate di queste ultime ore di J.D. Vesper

Per chi ci segue, è noto ormai, che J.D. Vesper, noto maiorese, ama il mondo della fotografia e della filmografia amatoriale. Ama riprendere un po’ tutto quello che ci dona la natura nello spettacolare teatro della Costiera Amalfitana. Questa volta vi riportiamo due video brevissimi sulle mareggiate che stanno accadendo in queste ultime ore a Maiori per via del mal tempo. Tuttavia ci teniamo ad evidenziare che, seppur bellissime dal punto di vista visivo, sono altrettanto pericolose. Quindi per chi si volesse avventurare a vederle, a fotografarle, a filmarle raccomandiamo di prestare massima attenzione e di adottare tutte le misure precauzionali del caso. Buona visione!