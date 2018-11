Maiori uomo ubriaco di notte bussa citofoni in via Capitolo

Maiori , Costiera amalfitana . Da diversi mesi un noto personaggio di cui non facciamo nome per motivi di privace dopo essere tornato dai suoi viaggi all’estero infierisce su una povera famiglia di via Capitolo che dapprima molesta la vita quotidiana di questi due coniugi impedendo il loro normale svolgimento. Questa famiglia e vittima di quest’uomo che dal suo appartamento inveisce contro la moglie del vicino con parole ingiuriose e minacciose ledendo l’onore e il decoro della donna che e costretta nemmeno ad andare in bagno e tirare lo schiaquone che quest’ultimo dall’ appartamento accanto incomincia a inveire parollacce del calibro sei una cessa ecc…. e poi non limitandosi a ingiuriare la donna colpisce violentemente sulle pareti con calci e pugni in diverse ore del giorno e in particolare nelle ore notturne impedendo a questi due coniugi di dormire la notte. Altresi negli ultimi tempi nelle ore notturne dopo essersi ubriacato del tutto inizia a suonare ripetutamente il citofono di casa di questa coppia che abita in un condominio. Numerose sono state le segnalazioni all’amministratore del condominio e negli ultimi tempi anche alle forze dell’ordine che fino ad adesso non pongono fino a questa situazione che lede fortemente alla vita quotidiana della coppia. E da precisare che questo personaggio ubriaco negli ultimi giorni attende questa coppia sull’uscio di casa per molestarla e minacciarla ulteriormente con sputi e altro.