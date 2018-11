Maiori, incidente sull’Amalfitana tra Erchie e Cetara: frontale tra furgone e una Panda

Incidente questa mattina sulla statale Amalfitana. Sul territorio di Maiori, sul tratto che collega Erchie e Cetara, si sono scontrati frontalmente un furgone e una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, un 78enne residente proprio a Maiori, il quale non riusciva neanche ad uscire dalla vettura dopo l’incidente. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Subito dopo l’impatto sono intervenute alcune persone presenti le quali hanno allertato celermente i soccorsi. Per fortuna sembra che l’uomo non abbia riportato ferite gravi, anche se è stato portato all’ospedale Santa Maria dell’Olmo a Cava de’ Tirreni per accertamenti. Nessuna ferita per il conducente del furgone.

Diversi i disagi riscontrati dagli automobilisti che transitavano sul tratto: il traffico è durato per almeno 40 minuti, per poi riassestarsi.

(foto Amalfinotizie)