Maiori, giovedì 29 novembre consiglio comunale su soppressione stazionamento SITA nel Demanio

Maiori. Il Consiglio comunale è stato convocato per giovedì 29 novembre (ore 17.30). Gli ordini del giorno iscritti alla votazione, sono le variazioni al bilancio e > la proposta di soppressione dello stazionamento SITA in località Demanio.

Nel mese scorso, sulla dichiarazione di pubblica utilità per il terminal bus della SITA, ideata dall’amministrazione, c’è stata una richiesta di revoca mediante consiglio comunale firmata dai consiglieri di minoranza Enrico Califano, Maria Teresa Laudano, Lucia Mammato

L’idea di realizzare un’area di stazionamento e rifornimento della Sita Sud in località Demanio, non fu ben accolta dagli abitanti di via Nuova Chiunzi e dai gruppi consiliari Orizzonte e Civitas 2.0, infatti ci fu una raccolta firma che contrariava la decisione presa dalla giunta di Antonio Capone.

Le nuove predisposizioni logistiche per il trattamento e il trasporto dei fanghi reflui e l’installazione dell’isola ecologica che servirà i mezzi della Miramare Service, mette in seria discussione il progetto immaginato dall’amministrazione maiorese. Paradossalmente la maggioranza potrebbe trovarsi in “minoranza” su questa votazione: molte cose sono cambiate negli ultimi mesi, sia con l’adozione dei piani regionali per la depurazione che per i rapporti non idilliaci degli ultimi tempi tra Sita e amministrazione. Persino i consiglieri della giunta Capone non sono più convinti da tale progetto, specie i fuoriusciti, che non sono più vincolati da un voto di “gruppo”.