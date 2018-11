Maiori. La situazione d’incuria a Erchie continua a destare clamore, tra gli abitanti della piccola frazione maiorese. A Positanonews già è stato segnalato dei danni provocati dalle mareggiate nelle scorse settimane, ma oggi si aggiunge anche un post su Facebook del consigliere di minoranza, Valentino Fiorillo, che si fa portavoce delle istanze del Comitato di quartiere: tante sono le problematiche ed il caratteristico borgo sembra essere ignorato dall’amministrazione comunale di Antonio Capone.

“Questo è lo stato in cui versa Erchie, comune di Maiori, ormai da settimane. Come lamentato da tanti residenti e dal Comitato di quartiere che continua a sollecitare l’amministrazione , da settimane non si vede un operatore per lo spazzamento, altrettanto per la pubblica illuminazione con la Marina al buio, la strada di accesso invasa dai detriti. Mentre la Miramare Service sposta gli operatori ecologici su altri servizi pagati dai cittadini doppiamente, come già denunciato (cimitero, verde, fogna, ecc) parte del paese versa in queste condizioni.”