Maiori, altra denuncia del consigliere Fiorillo: “Sentiero dei limoni sporco e trascurato” – FOTO

Maiori. Dopo la denuncia relativa alle condizioni di Erchie, il consigliere di minoranza Valentino Fiorillo ha denunciato lo stato in cui si trova il famoso Sentiero dei Limoni. Ecco il post pubblicato su Fb poco fa:

“E dopo Erchie…

Stamattina manifestazione contro la violenza sulle donne. Passeggiata sul sentiero dei limoni da Minori a Maiori e ritorno. Anche in questa occasione non ci siamo smentiti: questo è il sentiero sul versante Maiorese, sporco, tombini pieni, incuria diffusa.

Ennesima brutta figura, eppure si sapeva da tempo. Un sentiero che negli ultimi due anni è diventato frequentatissimo dai turisti. Almeno un queste occasioni un po’ di attenzione non sarebbe male”.