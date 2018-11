Maiori: addio a Pietro Mammato. Il commovente messaggio di Sigismondo Nastri

Qualche giorno fa il triste annuncio: se n’è andato Pietro Mammato. Condoglianze a tutta la famiglia… Riposa in pace!

Commovente il messaggio di addio di Sigismondo Nastri: “Lo confesso, non senza imbarazzo. La notizia su Fb m’era sfuggita. L’ho appresa stamane da un manifesto affisso a Maiori. Da un po’ di giorni sto senza computer, faccio vita… ritirata, uso poco lo smartphone. Avevo visto di sfuggita la foto e non m’ero accorto della frase che l’accompagna.

La morte di Pietro Mammato mi rattrista profondamente. Era persona buona e saggia. Ci legava un’amicizia risalente a quando – giovani entrambi – lui faceva da autista all’avvocato Della Pietra e alle signore Cimini, a Maiori (suo paese d’origine), io ero segretario dell’on. Amodio ad Amalfi.

C’eravamo ritrovati poi a Salerno 24/25 anni fa e nelle nostre chiacchierate rievocavamo con nostalgia quel tempo lontano.

Partecipo, con sentimenti di cristiana solidarietà, al dolore della famiglia. Stringo in un affettuoso abbraccio i figli Franco e Amedeo e i cari nipoti: in particolare Pietro jr, la sua “puntella””.