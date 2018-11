Luci d’Artista: ecco dove parcheggiare e come muoversi a Salerno

Ieri pomeriggio è stata inaugurata a Salernol’edizione 2018 delle Luci d’Artista, la kermesse natalizia che ogni anni attira in città centinaia di migliaia di persone.

Vediamo insieme come muoversi a Salerno con i mezzi pubblici in occasione delle luminarie che, lo ricordiamo, resteranno accese fino al 20 gennaio.

Anche per l’edizione 2018/2019 saranno potenziate le corse della linea metropolitana Arechi – Stazione Centrale come quelle della linea ferroviaria, soprattutto in orario serale, per agevolare il rientro di chi sceglierà di recarsi in città usufruendo del trasporto pubblico.

Per quanto riguarda gli autobus, il servizio locale ed extra-comunale è gestito dalla società Busitalia. Generalmente le corse incominciano alle ore 5:30 per terminare alle 22.30. I biglietti vanno acquistati prima di salire sui bus, ma dal 12 giugno 2018 è stato istituito il comodissimo servizio di Mobile Ticketing di BUSITALIA CAMPANIA disponibile per i clienti di Wind, 3, TIM e Vodafone Italia.

Se invece si vuole arrivare a Salerno con la propria automobile, anche per quest’anno sono rimaste invariate le tre zone di accoglienza dei pullman e dei veicoli. Le tre zone sono quelle di via Ligea/Stazione marittima; via Vinciprova e il parcheggio dello stadio Arechi.

Si potrà parcheggiare poi in via Ligea; al parcheggio interrato del lungomare Tafuri (ex cementificio); in Piazza della Concordia; in via Robertelli; al parcheggio dello Stadio Vestuti; al Trincerone; parcheggio automatizzato Foce Irno; n via Carella; in via Orofino/ Poseidonia e in via Flacco a Pastena.

Dal parcheggio allo stadio Arechi è possibile nei week-end usufruire del servizio navetta di collegamento da e per il centro cittadino dallo stadio Arechi, oltre ad usufruire sempre della metropolitana cittadina. Novità di quest’anno è la possibilità di usufruire di un’area parcheggio all’interno del porto e una alle spalle del Crescent grazie alla collaborazione con l’Autorità Portuale.

Per le autovetture segnaliamo che molte aree di sosta (parcheggi) sono perimetrate, e talune sono automatizzate anche con app per smartphone e/o pagamenti in contanti, bancomat, carta di credito e telepass.

Per le Luci d’Artista è possibile registrarsi al sistema di prenotazione e booking di Salerno Mobilità e procedere con la prenotazione; effettuando il pagamento, esclusivamente con carta di credito, si può riservare il proprio posto. Il sistema recapiterà via email il voucher di conferma dell’avvenuto acquisto.

Per maggiori informazioni e dettagli consigliamo di visitare la pagina dedicata di www.salernomobilita.it

AMALFINOTIZIE