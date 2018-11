POSITANONEWS E POSITANONEWSTV trasmette in diretta l’accensione.

Oggi venerdi 9 novembre accensione delle LUCI D’ARTISTA di SALERNO 2018-19. Al momento le luminarie sono sistemate e complete solo nella villa Comunale adiacente al Teatro Verdi, il giardino incantato è stato trasformato in un gigantesco aquario con tanti delfini, pesci e coralli e tunnel subacquei. Ma la gente rimane a bocca aperta e incantata, nella piazza ex mercato del pesce ove è stato montato in 40 giorni il TEMPIO DI NETTUNO e NETTUNO stesso su carro trainato da Nereidi. le immagini e i video descrivono meglio di ogni parola.

Luci d' artista 2018 -2019 Pubblicato da Positanonews su Venerdì 9 novembre 2018