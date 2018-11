L’orgoglio della Tramonti granata a Telecolore, su “Tifosissimi”

La Tramonti granata si racconta su “Tifosissimi”, il programma prodotto dal Salerno Club 2010 e trasmesso su Telecolore. Tifosi locali, appassionati della Salernitana e non, sono stati intervistati da Andrea Criscuolo, che ha sentito ai suoi microfoni anche il sindaco Antonio Giordano, l’assessore Vincenzo Savino, il dottor Vincenzo Ferrara e il mister del Sport Club Tramonti e presidente della Polisportiva Tramonti, Raffaele Apicella.

I tifosi e l’assessore Savino hanno fatto da ciceroni al presidente del Salerno Club 2010 Salvatore Orilia, il segretario Michele Pecoraro e il conduttore della trasmissione Enzo Sica: l’accoglienza a Tramonti è stata molto calorosa ed impeccabile, e nella splendida location dell’Agriturismo “Da Regina” sono state degustate le specialità di chef Antonio Vaccaro e una sublime pizza di Andrea Erra, accompagnati dai vini della Cantina Tagliafierro. La sala dell’agriturismo è poi stata prestata a “studio”, ma non vi spoilero altro: potete scoprirlo domani 22 novembre, alle ore 20.30 su Telecolore (canale 16 dgtv). La puntata sarà visibile anche Telecolore Salerno anche in streaming sul sito internet Telecolore.it e in liveFb su Telecolore, oppure in replica il sabato dopo il tg delle 14.00.