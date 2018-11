L’On. Flora Beneduce incontra la Giovane Attivista animalista Alessia Alviti.

Al Consiglio Regionale della Campania l’Onorevole Flora Beneduce ha incontrato la giovanissima attivista animalista Alessia Alviti sulla pet therapy. Da sempre impegnata

l’Onorevole Flora Beneduce sulla Pet therapy, il processo terapeutico con l’obiettivo di alleviare le sofferenze e velocizzare la guarigione dei pazienti grazie alla potenza degli animali, al loro amore e alle loro innate doti curative.

“Credo molto nella pet therapy, come terapia di supporto che si affianca a quella tradizionale – afferma Flora Beneduce, componente della commissione che si occupa di Sanità e sicurezza sociale -. Infatti, con la partecipazione di animali domestici alle attività, agli interventi e alle cure si facilita l’approccio medico e terapeutico, in particolare con pazienti che non collaborano in modo spontaneo. Si attiva così un canale emozionale che stimolala partecipazione attiva e che conduce a risultati sorprendenti”.

Ed davvero oggi sono qui con la giovanissima animalista Alessia Alviti figlia del noto sindacalista che da sempre ha dimostrato carattere e amore verso chi più ha bisogno per riproporre tale ottima terapia.

Ed davvero oggi sono qui con la giovanissima animalista Alessia Alviti figlia del noto sindacalista ,Giuseppe Alviti,che da sempre ha dimostrato carattere e amore verso chi più ha bisogno per riproporre tale ottima terapia.