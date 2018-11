Il limone di Amalfi fra i migliori del mondo ed è anche una grande medicina naturale

Il limone di Amalfi fra i migliori del mondo dice il «Financial Times» . Se ne sono accorti anche in Inghilterra, ma non è solo ottimo per la cucina, ma è anche una grande medicina naturale.

Proprietà e indicazioni del limone

Nel limone il succo costituisce circa il 30% del peso del frutto; contiene dal 6 al 8% dl acido citrico, citrati di calcio e potassio, sali minerali e oligoelementi quali ferro, fosforo, manganese, rame, grandi quantità di vitB1, B2 e B3, carotene, vitA, vitC (fino a 50 mg/100 g di succo), vitP.

Il limone è battericida, antisettico, antitossico; attivatore dei globuli bianchi nella difesa organica; rinfrescante; tonico del sistema nervoso e simpatico; toni-cardiaco; alcalinizzante; diuretico; antireumatico; antigottoso; antiartritico; calmante; antiacido gastrico; antisclerotico; antiscorbutico; tonico venoso; fluidificante del sangue; ipotensore; depurativo; rimineralizzante; antianemico; favorisce le secrezioni gastroepatiche e pancreatiche; emostatico; carminativo; vermifugo; anti velenoso; cicatrizzante; antipruriginoso (ottimo contro le punture di insetti).

È quindi consigliato in caso di influenze, malattie infettive, anemia, nausea, reumatismo, inappetenza, bronchiti, arteriosclerosi, digestioni difficili, insufficienza epatica, diabete, come rimedio per la gotta, ipertiroidismo e calcoli renali.

Un bicchiere di Salute

Per godere al massimo delle proprietà del limone e migliorare il nostro stato di salute, possiamo adottare una semplice pratica, che consiste nel bere un bicchiere di acqua tiepida con limone ogni mattina appena svegli a digiuno.

Questa pratica apporta al nostro organismo diversi benefici, che sono:

1. Rafforza il sistema immunitario

I limoni sono ricchi di vitamina C e potassio. La vitamina C è ottima per combattere raffreddori e il potassio stimola la funzione del cervello e dei nervi e aiuta a controllare la pressione.

2. Bilancia il nostro pH

I limoni sono un alimento che alcalinizza il nostro organismo, ostacola l’acidificazione dei tessuti e le sue conseguenze.

3. Facilita la perdita di peso

I limoni sono ricchi di pectina, che aiuta a combattere la fame. Inoltre è stato dimostrato che le persone che mantengono una dieta più alcalina perdono peso più velocemente.

4. Aiuta la digestione

L’acqua calda serve a stimolare il tratto gastrointestinale e a facilitare la digestione, creando un ambiente alcalino favorevole al benessere dell’intero organismo. Le vitamine contenute nel limone ridicono le tossine dell’apparato digerente.

5. Stimola l’evacuazione

L’azione dell’acqua calda con il succo di limone stimola la peristalsi intestinale (le contrazioni muscolari all’interno delle pareti intestinali) e facilità l’evacuazione. Inoltre i limoni sono anche ricchi di minerali e vitamine e contribuiscono ad eliminare le tossine attraverso l’intestino.

6. Pulisce la pelle

La vitamina C aiuta a diminuire le rughe e macchie. Acqua e limone insieme aiutano a mantenere la pelle pulita eliminando le tossine dal sangue.

7. Disintossica l’organismo

Il limone ha virtù diuretiche che agevolano i processi di dimagrimento e disintossicazione. Aiuta il fegato nel processo di detossificazione.

Tra le mille proprietà del limone, la principale rimane quella di equilibrare e regolarizzare il metabolismo e in particolare le funzioni digestive. Ciò rende particolarmente indicata la sua assunzione durante periodi di dieta alimentare, nei periodi di disintossicazione e di cambio di regime alimentare. La presenza di acido citrico lo rende utile contro la litiasi biliare e in caso di forme leggere di intossicazione.

Per il suo effetto alcalinizzante, 200g di succo di limone al giorno aiuta a risolvere gli stati di acidosi, mentre qualche cucchiaio di succo di limone diluito nell’acqua è ottimo per neutralizzare un attacco di iperacidità gastrica.

Anche le malattie reumatiche possono trarre beneficio dalle proprietà alcalinizzanti del succo di limone, il quale agirà a due livelli: da una parte eviterà la formazione di derivati acidi del metabolismo, dall’altro riattiverà le reazioni di eliminazione.

Il limone si dimostrerà pertanto un ottimo antireumatico, antigottoso e antiartritico, senza nulla togliere a tutte le altre sue proprietà.

È importante sapere che…

I limoni devono essere maturi e non trattati con cere, in modo da poter usufruire al massimo delle proprietà preziose di questo frutto.

I limoni vanno spremuti freschi e consumati al più presto (…immediatamente!).

Anche se ricca di proprietà benefiche, come tutte le integrazioni, anche questa con il limone deve avere un’assunzione ciclica, legata alle necessità specifiche della persona e del periodo.