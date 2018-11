Liam Caruana è esploso all’improvviso simile ad una bomba d’acqua, sui campi di tennis di Fieramilano, dove è in corso il Master Next Gen ATP Finals. Una gara dedicata ai migliori under 21 del tennis mondiale organizzata dalla FIT in collaborazione con l’ATP. Al torneo prendono parte i migliori 7 under 21 della classifica mondiale più un tennista ammesso con la Wild Card. Ed è stato proprio Caruana a conquistare questo ambito passaporto, battendo gli altri 7 giovani partecipanti, e questa sera alle 21.30 lo porterà battersi contro il campione australiano Alex De Minaur. Grande orgoglio da parte del patron di Capri Watch per il risultato raggiunto dal suo testimonial, che è entrato a far parte già da due anni nel Capri Watch team, quando Staiano aveva puntato i suoi occhi su un futuro glorioso del giovane tennista arricchendo così il suo palmares di consolidati e futuri campioni, che portano con orgoglio sulla loro t-shirt il marchio Capri Watch, collezionando titoli nei più importanti tornei sui blasonati campi di ogni nazione. Una scuderia di tutto rispetto che porta sempre più in alto il nome Capri Watch e quello dell’isola di Capri. Tra questi: Marin Cilic, n° 7 al mondo (classifica ATP) record personale n° 3 ATP. Matteo Berrettini, n° 54 al mondo (classifica ATP). Lorenzo Sonego, n°104 al mondo (classifica ATP) record personale n° 86 ATP. Simone Bolelli, n° 146 al mondo (classifica ATP), record personale n° 36 ATP; e la new entry Liam Caruana che si batterà questa sera come un leone per superare il suo record personale di n° 375 ATP. Grande attesa quindi sull’isola per il match di questa sera, che sarà seguito da numerosi appassionati di tennis insieme al patron di Capri Watch che ha voluto affiancare la storia della sua azienda ad uno sport di gran classe e che riesce grazie alla sua appassionata esperienza ad individuare quali testimonial i grandi campioni ed astri nascenti della racchetta. E per una strana alchimia che i successi dei testimonial del brand aumentano sempre più quando al loro polso spicca l’orologio di Capri Watch. In particolare quello che riproduce sul quadrante un campo da tennis, che Silvio Staiano ha voluto dedicare alla sua passione, facendolo diventare l’Orologio Ufficiale della Federazione Italiana Tennis