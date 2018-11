L’esperienza unica del parto: racconti di nascite. Il 14 novembre incontro a Sant’Agnello

SANT’AGNELLO. Un incontro per portare alla luce una pagina importante della vita di ogni mamma. Questo l’obiettivo dell’incontro previsto il 14 novembre alle ore 18 a Sant’Agnello, in via Iommella Grande. Organizzatrici dell’evento sono la dottoressa Rosanna Aiello, osteopata e fisioterapista di Piano di Sorrento, e la dottoressa Angela Flinio, ostetrica di Amalfi responsabile di numerosi corsi di accompagnamento alla nascita e acquaticità per la donna e il bambino.

L’incontro, gratuito, mira a realizzare una rete di ascolto e sostegno tra le mamme della Penisola.

Ogni nascita porta con sé emozioni di diversi colori. Ogni donna durante il parto si trasforma da figlia a mamma. E’ un momento ricco, intenso, che può o meno essere come lo avevamo immaginato, che porta gioia ma anche dolore, fastidio, paura, incertezze.

Le organizzatrici: “Come ci siamo sentite in quei momenti? Cosa abbiamo provato verso quel piccolo esserino tanto bisognoso di noi? Il nostro compagno che posto ha avuto? E l’ospedale, i medici, le ostetriche? Violento o indolore, di notte o di giorno, a termine o prematuro. In ogni caso abbiamo sentito, in ogni caso ci siamo emozionate. Ma quanto abbiamo accettato di tutto ciò? Cosa resta dentro di noi? Eh no, non è vero che ‘l’importante è che è passato’. Non è vero che poi ‘si dimentica tutto’. Dopo il parto non solo punti, latte e pannolini. Tanto ‘non detto’ si fa piccolo piccolo e trova un posticino dentro noi. Ci incontriamo mercoledì 14 novembre per liberare quella vocina. Raccontiamo, raccontiamoci com’è andata. Senza pretesa alcuna, solo con l’intenzione di liberare quel vissuto, di ascoltarci e di creare tanti legami”.

NECESSARIO PRENOTARE ENTRO E NON OLTRE IL 10 NOVEMBRE

Per info e prenotazioni:

Rosanna 3398790249

Angela 3391937664

Link evento —–> https://www.facebook.com/events/360929761311497/

fonte Corso Italia News.