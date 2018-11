Piano di Sorrento: IL LENTO DECLINO DELLA MARINERIA ITALIANA

A contrastare il declino di una delle principali e prestigiose Marinerie del mondo, sono stati stati organizzati una serie di incontri che negli anni hanno messo a nudo i tanti problemi di una categoria che in Penisola, come in tutta Italia dà sostegno a tante persone.

Il primo di tali incontri: “Che mare sarà” si tenne il 6 novembre 2015, nella “Casina dei Capitani” di Meta, e vide la partecipazione di Sergio Puglia e Luigi Gallo autorevoli esponenti del Movimento 5 stelle, quella riunione fu il prologo di un incontro tenutosi a Roma il successivo 17 novembre, presso la Camera dei Deputati, nella Sala Aldo Moro di Montecitorio, alla presenza della dottoressa Serena Cantoni, della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne, del Ministero dei Trasporti.

Ed ancora il 16 febbraio di quest’anno alla vigilia delle elezioni sempre presso il Centro Culturale di Piano, gli esponenti del Movimento incontrarono i lavoratori marittimi; manifestazioni del genere si sono tenute negli anni, parallelamente a Torre del Greco ed in altre città marinare, a testimonianza di un impegno ed un’attenzione cresciuta e che vede oggi questo interlocutore politico al Governo del paese.

Ieri sera, nel solco della continuità, presso il Centro Culturale di Piano di Sorrento si è svolto l’incontro: “Criticità nel mondo marittimo, la parola ai marittimi”, l’evento organizzato dagli attivisti locali Movimento 5 stelle, continua secondo un filo ideale l’esame delle tante problematiche che investono gli operatori del mare.

L’incontro moderato dal Consigliere comunale di Piano Salvatore Mare, ha visto la partecipazione di Ludovico D’Elia, dell’onorevole Luigi Gallo e degli operatori marittimi della LMCT (Lavoratori Marittimi della Costa Tirrenica) di Viareggio.

Nel dare l’inizio al convegno, il portavoce Mare ha segnalato con amarezza la sopravvenuta mancata disponibilità della sede prescelta, la Casina dei Capitani di Meta, ringraziando di contro l’Amministrazione comunale di Piano, che invece ha messo a disposizione questa sede; nel corso del dibattito è stata ricordata la figura del Comandante Iacomino ed il suo impegno per la causa.

Hanno preso la parola gli iscritti a parlare, tanti operatori che vivono sul mare da moltissimi anni, e pertanto colmi di esperienza, che hanno passato in rassegna, lucidamente e con competenza, i tanti problemi che affliggono la categoria.

Fra gli aspetti salienti che sono emersi: l’istruzione Nautica divenuta insufficiente, sono necessari ad esempio il potenziamento di progetti quali Orione e Nautilus, adeguandoli alle moderne tecnologie, la necessità di normative omogenee che coinvolgono le Capitanerie di Porto, primo interlocutore del lavoratore marittimo, ed ancora la necessità di un “Reddito minimo europeo”, denunciando altresì lo stravolgimento dell’orario di lavoro a bordo, spesso operato in maniera silente.

Dopo anni di sgravi fiscali a favore degli Armatori, oggi i marittimi in sostanza chiedono alla politica un maggiore interesse sia per le condizioni di lavoro, sia per il trattamento salariale, problemi c’è da dire, che condividono con i lavoratori di tanti altri settori.

I marittimi hanno lamentato attualmente la difficoltà ad avere un’interlocuzione politica col Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, un ministero una volta a loro dedicato e che oggi appare omnicomprensivo e dispersivo, hanno altresì ravvisato la necessità di un censimento degli operatori marittimi.

La sintesi e la proposta politica è toccata all’on. Luigi Gallo, giunto a Piano da Torre del Greco in Circumvesuviana, come è nello stile del Movimento, il parlamentare ha ravvisato la necessità di una legge, che ha proposto di chiamare “Legge di dignità del mare”, che comprenda normative riguardanti il voto dei Marittimi e le tante istanze manifestate in questi anni, come la rivalutazione dell’Istruzione Nautica, la Formazione ed i tanti Brevetti che i marittimi giudicano a volte eccessivi ed onerosi, la riorganizzazione delle Capitanerie di Porto; una legge che vada incontro alle esigenze sia dei Marittimi che degli Armatori, e che va formulata con la collaborazione di tutti, mediante proposte costruttive provenienti dai cittadini.

Alla fine della manifestazione, fuori scaletta, l’intervento del rappresentante della “Casina dei Capitani” di Meta, un intervento a mio parere al limite dell’autolesionismo che ha motivato il divieto della manifestazione nella sede metese, a causa della sua evidente connotazione politica.

Mi piace pensare ad una azione singola e frettolosa, piuttosto che ad un’azione istituzionale intrapresa della prestigiosa Istituzione metese; non posso neppure pensare ad un’azione personale del Sindaco di Meta Cap. Giuseppe Tito o del dott. Paolo Trapani, persone che conosco e stimo, e neppure del loro autorevole partito.

La Politica, quella con la “P” maiuscola dovrebbe essere patrimonio di tutti e questa sera si è parlato dei tanti problemi della Gente di Mare, il fatto che ad organizzarla sia un Movimento politico, oggi al Governo, dovrebbe essere di stimolo per gli altri a fare altrettanto e le Istituzioni essere onorate di ospitarle, come bene ha fatto l’Amministrazione Comunale di Piano concedendo il proprio Centro Culturale di via delle Rose.

La Cultura ed il benessere, alla pari purtroppo dei nostri problemi non hanno colore politico ma devono stare a cuore a ciascuno, indipendentemente dalle proprie convinzioni politiche.

Luigi Russo

