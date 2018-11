Lega in piazza a Sorrento . Clara Rolla chiama a raccolta la Penisola sorrentina . Il partito di Salvini esce allo scoperto nella Terra delle Sirene, al momento solo voci anticipate da Positanonews di avvicinamenti di membri dell’amministrazione di Sant’Agnello guidata da Piergiorgio Sagristani, di professionisti come l’ingegner Antonio Elefante, da Vico Equense a Massa Lubrense e Meta diversi si avvicinano anche con l’approssimarsi del voto , per alcuni lo sguardo alla Regione Campania. Tanti i problemi sul banco, oramai atavici, dalla viabilità alla sanità per l’Ospedale,

Ringrazio il coordinatore provinciale della Lega Campania, dott. Biagio Sequino, per il prezioso supporto e la sua presenza alla tappa di Sorrento del “Dillo alla Lega Tour” che ha avuto considerevole successo e proficuo riscontro tra cittadini e turisti italiani in visita alla nostra splendida cittadina.

Né il clima ormai rigido, né gli impegni da weekend hanno impedito ad iscritti e simpatizzanti della Lega di far sentire la propria calorosa presenza, e nel contempo, presentare le loro richieste e curiosità sui temi che stanno a cuore al Partito di governo.

Istituire un estemporaneo sportello pubblico, ha reso l’ulteriore conferma di quanto grande sia il consenso che la Lega riscuote progressivamente sempre più sul territorio, grazie anche alla disponibilità all’ascolto dei propri dirigenti.

Sentiti ringraziamenti vanno a Mario Mormone, e, naturalmente last but not least, al coordinatore regionale della Lega Campania, deputato parlamentare on. Gianluca Cantalamessa, primum movens, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile.