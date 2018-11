Le Vespe vincono il derby con la Cavese

I calciatori della Juve Stabia vanno sotto la curva della Cavese con la maglia del compianto Catello Mari. I calciatori della Cavese vanno sotto la curva stabiese ad applaudire. Il primo tempo è avaro al massimo di emozioni, insomma un derby poco derby per essere espliciti. Partita decisamente bloccata, con le due squadre che sembrano per prima cosa preoccupate di non prenderle piuttosto che darle. Alla fine ha ragione la Juve Stabia. Vittoria conquistata grazie anche all’unica occasione creata e sfruttata da Paponi. Partita poco spettacolare che ha premiato chi ha saputo concretizzare. La Cavese ci ha provato, ma in maniera troppo confusa e ha avuto una sola grande occasione per segnare con Manetta, bravo nell’occasione l’estremo ospite Branduani a smanacciare sulla linea di porta. Al triplice fischio fanno festa i 500 tifosi stabiesi che vedono la propria squadra a un solo punto dalla capolista Rende.

TABELLINO Cavese (4-3-3): Vono 6; Bruno 6, Manetta 6, Silvestri 5, Licata 5,5 (72′ De Rosa sv); Lia 6,5 (84′ Palomeque sv), Migliorini 6,Tumbarello 6 (86′ Flores Heatley sv) Rosafio 6,5, Sciamanna 5,5 (84′ Agate sv), Fella 5,5 (72′ Bettini sv). A disp: De Brasi, Favasuli, Mincione, Buda, Zminer, Dibari, Di Dato. All. Modica 6 Juve Stabia (4-3-3): Branduani 6,5; Vitiello 6,5, Allievi 6, Troest 6,5, Aktou 6 (72′ Mezavilla sv); Viola 6,5 (83’Carlini sv), Calò 6,5, Mastalli 6,5 (83’Vicente sv); Matera 6, Paponi 7, Di Roberto 5,5 (63’Elia 6). A disp: Venditti, Schiavi, Ferrazzo, Stallone, Castellano, Dumancic, Sinani, Lionetti. All. Caserta 7. Arbitro: Marchetti di Ostia Lido 6,5 Reti: 61′ Paponi Note: ammoniti Allievi. Recupero: 0’pt, 5’st. I Top e Flop della gara: TOP Rosafio (Cavese): come al solito tenta di accendere la partita con qualche giocata di grande qualità, stavolta gli va male ma resta la risorsa migliore degli aquilotti in versione offensiva. Paponi (Juve Stabia): non è molto appariscente ma è suo il sussulto che decide il derby e regala tre punti pesantissimi alla squadra di Caserta, spietato e determinante ancora una volta. FLOP Silvestri (Cavese): sbaglia parecchio ed è complice involontario delle vespe sull’azione che decide il derby, prestazione decisamente negativa. Di Roberto (Juve Stabia): ha mezzi per fare di più, In questa occasione convince ed è il primo ad essere sostituito dal tecnico delle vespe.

fonte:tuttomercato.web