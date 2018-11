“Le furie rosse” vincono ancora in trasferta contro Baronissi.

CRONACA DEL COACH

CAMPIONATO UNDER 15 M

POL PALL VIRTUS BARONISSI- G.S MINORI COSTA D’AMALFI 26-40

(6-8 / 15-13 / 2-13 / 3-6)

Campo neutro a Bellizzi per indisponibilità del campo da parte della Virtus Baronissi. Campo bello in parquet con dimensioni simili al nostro, ma anche con tabelloni e canestri rigidi che hanno influito molto sull’andamento della gara.

Coach Apicella ritorna al quintetto base solito con Proto, D’Uva, Di Lieto, Gambardella e Bonito.

Sin dall’inizio si vedono le grandi differenze tecniche e di squadra tra le due compagini, ma la buona pallacanestro giocata dai ragazzi minoresi non porta nessun frutto per continui e banali errori al tiro che rendono la gara molto equilibrata. Infatti dopo aver ruotato l’intera squadra nei due primi periodi, con un buon impatto da parte di tutti gli atleti impiegati, il G.S chiudeva in parità 21 a 21 la prima parte di gara. Nel terzo periodo ribaltando l’andamento del campionato fino a questo momento, i ragazzi costaioli iniziavano a difendere con maggiore aderenza ai fondamentali, stando bassi sulle gambe e cercandosi di aiutare reciprocamente. Tutto questo produceva alcuni contropiedi, tra gli altri realizzati da Carretta che esordiva e ritornava a giocare a Basket dopo una parentesi nel calcio con il Costa d’Amalfi con un ottimo rendimento. Parziale di periodo 13 a 2 per il G.S che solcava la strada per un eventuale vittoria. Nel quarto periodo però si ritornava ai soliti errori al tiro, i minoresi vincevano il periodo 6 a 3 chiudendo con un canestro del baby Trezza con il punteggio di 40 a 26.

Come al solito a fine partita abbiamo sentito Coach Apicella: “Sono contento per il buon impatto di tutta la squadra nel corso della partita, l’unico neo i troppi errori al tiro. La colpa forse è un poco mia che per non affaticarli troppo ho annullato l’allenamento di venerdì che come mi suggeriva il mio giocatore Francesco avremmo potuto impiegarla per una seduta di tiro. Siamo qui per insegnare pallacanestro, ma soprattutto per crescere e imparare da loro, tutti insieme lavorando sui nostri difetti. Chi parla dei ragazzi di ieri e delle differenze di oggi non ha capito che bisogna confrontarsi con il presente, io ribadisco da anni che più si va avanti e più questi ragazzi sono meravigliosi nel loro impegno. Sono figli dell’era della Tecnica, occorre fare in modo che la utilizzino in modo appropriato, non rifiutandola perché sarebbe anacronistico, ma integrandola anche alla vita e allo stare insieme in uno sport di squadra. Domenica partita difficile contro Pastena, squadra favorita per la vittoria finale nel girone. Grazie sempre ai dirigenti e ai genitori che ci sostengono in ogni istante, facciamo squadra!”