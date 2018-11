L’ASD Vico Equense 1958 ancora imbattuto dopo otto partite: domenica in casa contro la Puteolana 1909

Vico Equense. Si può e si deve sempre migliorare, anche se – come nel caso dell’A.S.D. Vico Equense 1958 – sei ancora imbattuto dopo otto partite di campionato (cinque vittorie e tre pareggi). Così, si lavora sodo a Massaquano in vista di domenica 4 novembre quando è in programma la sfida alla Puteolana 1909 (fischio di inizio alle 14.30, ingresso gratuito).

Il club si augura di potersi godere la stessa cornice di pubblico che ha fatto da sfondo al match con il Procida, il tecnico Spano confida insieme ai suoi ragazzi di regalare un successo ai sostenitori vicani. Infermeria quasi vuota se si eccettua il problema al polpaccio che costringe ai box Del Franco e l’influenza che costringe a letto Granato.

Stringerà i denti, invece, capitan Savarese, che ha preso un colpo al quadricipite contro il San Giuseppe e per un paio di giorni ha svolto lavoro differenziato.

SARACINESCA Tra tante note liete c’è anche però qualcosa da perfezionare: quattro reti al passivo nelle ultime due gare, un dato che non fa sorridere Salvatore Navarra, guardiano dei pali azzurro-oro: “Abbiamo commesso qualche disattenzione di troppo, anche il sottoscritto ha commesso un errore domenica scorsa – spiega l’ex portiere del Giugliano -. Dobbiamo alzare il livello della concentrazione, evitare di sprecare così energie importanti in gare che potremmo controllare diversamente. Dobbiamo gestire meglio i momenti delle partite, assumere consapevolezza del nostro valore e non peccare di superficialità”.

La “saracinesca” del Vico indica dunque la strada: “Tenere la porta inviolata deve diventare un obiettivo costante perché davanti abbiamo qualità per fare gol in ogni momento, soprattutto ora che l’organico è al completo con il rientro, tra gli altri, di Porzio. Vincere contro la Puteolana potrebbe rappresentare una svolta per l’intero campionato ed un buon viatico in vista delle prossime partite, a cominciare da quella di Sant’Antonio Abate”.