Un orgoglio per il mondo della musica italiana perchè a dispetto del nome d’arte “Junior Black” è italianissimo, originario di Positano , la perla della Costiera amalfitana. Insomma mamma Claudia Castellano e papà Peppe Russo “Black”, appunto, hanno lanciato una star della musica, ma noi di Positanonews lo sapevamo già e lo seguiamo da anni..

L’ultima notizia è che Lanny Kravitz numero uno per Billboard sulla classifica delle canzoni di Dance Club “E’ un onore, soprattutto perché è al di fuori del mio genere tipico”, ha dichiarato . La traccia è stata remixata da David Guetta, Tom Stephan e Junior Black, tra gli altri.

Insomma anche per noi , giornale della Costa d’ Amalfi e Sorrento, e non solo per le riviste musicali specializzate a livello internazionale, è una notizia di rilievo, perché il giornalismo non è fatto solo di cronaca e tragedie, ma anche di belle notizie come queste di un giovane che ha raggiunto dei risultati e li auguriamo di raggiungerne ancora altri migliori..

Le notizie belle danno il sorriso e la positività, che ci vuole per tutti, in bocca al lupo e complimenti

Ad Maiora