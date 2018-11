Meta, Sorrento. Dopo il successo del anno passato, da lunedì 12 di novembre in Fumetteria Akiba Meta (NA) si terrà un laboratorio di fumetto condotto da Nicola di Biase!

Nicola è un giovane fumettista di Praiano diplomato all’accademia “scuola internazionale di Comics a Roma”

I fumetti possono essere utilizzati come linguaggio per esprimere la tua creatività, raccontare una storia, fare un messaggio pubblicitario, o semplicemente per esprimere un concetto.

L’obiettivo di questo laboratorio è quello di seguirti nelle fasi di realizzazione di un fumetto, dall’idea, alla realizzazione dei personaggi, fino alla trama.

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo deciso che lo scopo finale del laboratorio sarà quello di farti creare un breve fumetto, che sarà raccolto insieme a quello degli altri partecipanti in una piccola rivista autoprodotta.

Non spaventarti pensando che sia troppo difficile realizzare un fumetto, non importa che tu sappia disegnare o meno, perché il laboratorio è pensato appositamente per seguirti passo dopo passo.

Questo corso non ha intenzione di focalizzarsi su un determinato stile (Americano, Manga, Italiano, francese ecc.. ecc..) ma vuole farti riuscire a utilizzare il linguaggio del fumetto come meglio credi.

Il laboratorio inizierà il 12 novembre 2018 e si svolgerà ogni lunedì dalle 16:30 alle 19:30.

Per il laboratorio ci sarà un contributo settimanale di 5 € per ogni giorno in cui parteciperai.

Se vuoi venire diccelo al più presto dato che i posti sono limitati a 10 e ne sono rimasti molto pochi!

l’Anno scorso siamo riusciti a produrre la rivista Arronzatik Comics e i partecipanti si sono divertiti, può essere una grande opportunità se vuoi stare in un ambiente creativo con altri appassionati di fumetti e magari imparare qualcosa. Spero che questa iniziativa vi piaccia e parteciperete in tanti.

Contattatemi per farmi sapere se verrete o per qualunque altra informazione.

akiba08@hotmail.it

su Facebook https://www.facebook.com/laboratorio.di.fumetto.della.fumetteria.akiba/

questo è il risultato del corso dello scorso anno:

https://issuu.com/fumetteriaakiba/docs/arronzatic_completo_per_il_web?fbclid=IwAR1tvIWBMNDNdYnLHf1dfBot49ZkcTzMc6LeMV3LOsKejOShdilSL7K-hw8