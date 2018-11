La stazione volante del Molo Masuccio è… volata via

E’ già il momento della conta dei danni a Salerno per il maltempo. E fra i danneggiamenti c’è anche il punto di approdo, ma anche di partenza, dell’Autorità Portuale al Molo Masuccio Salernitano. Punto vitale della strada del mare nella linea intercostiera per raggiungere Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano durante la primavera e l’estate e nel tardo autunno, le mareggiate degli ultimi giorni hanno distrutto parte della struttura così come si evidenzia dalle foto. Immagini che vanno a ruba sui social, non senza commenti pepati, anche sul perché la stazione di partenza ed arrivo della Linea Intercostiera fosse ancora montata sul Molo Masuccio. Le ultime corse, in programma, erano previste fino al 31 ottobre scorso, con le vie del mare per raggiungere la Costiera che saranno, per così dire, riaperte il prossimo 1° aprile. Tecnicamente non ci sarebbe stato il tempo per smontare il tutto, visto che l’ondata violenta di vento e mareggiata si è abbattuta su Salerno ben prima della chiusura programmata.