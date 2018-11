La spunta di rigore il San Vito Positano

In una gara specialmente scoppiettante nella ripresa battono il Castel San Giorgio

Redazione – Il San Vito Positano la spunta di rigore in una gara specialmente scoppiettante nella ripresa e batte il Castel San Giorgio.

La squadra giallorossa avendo la chance casalinga doveva dare una scossa al suo campionato deficitario e c’è riuscito, dopo aver domato una squadra che subito si porta in vantaggio al 15’, quando un difensore costiero erra un retropassaggio e ne approfitta Barbarisi che trovandosi solo davanti a Ciccarelli lo folgora senza pietà. La squadra di mister Cerminara tenta qualche reazione ma la gara non decolla, resta sterile con poche azioni che si registrano sul taccuino ed il gioco non si sposta molto dal centrocampo, e così si rientra negli spogliatoi.

Quando si riesce per disputare la ripresa, questa riserva molte sorprese, la prima arriva al 3’ con Carfora che con sveltezza rifinisce in rete un calcio d’angolo, la seconda c’è al 14’ quando i giallorossi ribaltano la situazione grazie alla sfortunata autorete di Terrone, gli arriva la palla su un cross e lui la svirgola mandandola alle spalle del proprio portiere. Il Castel San Giorgio non si scompone e dopo sessanta secondi ci mette ancora la firma Barbarisi che sigla la sua doppietta di testa rifinendo un assist di Moffa.

La traversa stavolta fortunosamente salva i positanesi perché il difensore Di Franco cerca di liberare l’area, colpisce malamente la palla che si va a stampare sulla trasversale con Ciccarelli battuto.

Non ci sono tanti sussulti ma quello più importante arriva quando mancano cinque primi dalla fine: l’arbitro concede una punizione dal limite e si incarica a batterla Di Filippo che impallina l’estremo rossoblù e manda in estasi il San Vito che lascia l’ultimo gradino della graduatoria.

Nel prossimo fine settimana i giallorossi saranno impegnati in una trasferta difficile contro la Polisportiva Santa Maria Cilento.

CAMPIONATO ECCELLENZA 2018/19 – GIRONE B – 9^ GIORNATA

SAN VITO POSITANO – CASTEL SAN GIORGIO 3-2

Goals: 15’pt e 15’st Barbarisi (CSG); st – 3’ Carfora (SVP), 14’ Terrone (aut, SVP), 40’ Emma (rig, SVP).

SAN VITO POSITANO (4-3-3): Ciccarelli, Lauri, Cafasso (21’st Ruocco), Ruscio (18’st Natino), Vallefuoco, Di Franco, Carfora, Giordano (41’st Borrelli), Infimo (41’st Esposito A), Longobardi (30’st Esposito F), Emma.

A disp: Saverino, Carezza, Palumbo, Autiero. Allen: Macera.

CASTEL SAN GIORGIO (4-3-3): Di Filippo, Olimpo, Siano, Maio, Schioppa, Terlino, Barbarisi (2’st Malafronte), Ferrara, Moffa , Terrone (30’st Sanza), Iapicco.

A disp: Avino, Cuomo, Grillo, Liguori, Cataldo, Improta, Vitiello. Allen: Cerminara.

Arbitro: Giuseppe Cetrancolo di Frattamaggiore

Assistenti: Giovanni Santoriello (Nocera Inferiore) – Aldo Marletta (Napoli).

Ammoniti: Carfora, Russo e Vallefuoco (SVP); Siano, Barbarisi e Maio (CSG).

Note: giornata variabile, erba naturale imperfetta, spettatori 100 circa.

GISPA