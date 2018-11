La salernitana annienta il Livorno 3-1

Nella notte delle streghe la salernitana regala tanti dolcetti ai propri tifosi e niente scherzetti.Batte il Livorno con un rotondo 3-1 è si posiziona terza in classifica, facendo ben sperare per il prosieguo della stagione con un gioco convincente e un Di Gennaro che finalmente riesce a fare la differenza in questa categoria.le reti sono state messi a segno da Bocslon con una doppietta e da Pucino su calcio di punizione,la rete del Livorno è stata siglata dall’omonimo Di Gennaro del Livorno.